O atacante Luiz Fernando foi decisivo no clássico em que o Atlético-GO empatou com o Vila Nova, neste domingo (22). É a primeira vez que o jogador balança as redes vilanovenses e a terceira vez que marca dois gols no mesmo jogo – antes, teve este desempenho no clássico com o Goiás (4 a 2, na Série B 2016) e diante do Nacional, do Uruguai (3 a 0, na Copa Sul-Americana).

Após as negociações de Wellington Rato, Dudu, Gabriel Baralhas e das saídas de Jorginho e Marlon Freitas, Luiz Fernando passa a ser o jogador com mais tempo de clube, mesmo que tenha se transferido para o Botafogo e o Grêmio, de 2018 a 2022. Bem mais do que antes, quando era visto como prata da casa e, agora, e sabe que as cobranças serão em outro nível.

E garante saber da importância que terá diante da torcida atleticana e no clube. “Chegou a hora de assumir esta responsabilidade”, prometeu o jogador. Ele foi capitão na 1ª rodada, na goleada de 4 a 1 sobre o Grêmio Anápolis. No Dragão, se aproxima de 140 atuações como profissional, foi campeão da Série B (2016) e negociado com o Botafogo posteriormente.

Segundo ele, a “responsabilidade” chega num momento em que traça outra meta na carreira dele – ser artilheiro de uma competição. Pelo Dragão, fez nove gols na Série A 2017, mas os goleadores da competição foram Henrique Dourado (Fluminense) e Jô (Corinthians, ambos com 18 gols). Porém, Luiz Fernando virou protagonista em termos de artilharia, especialmente após a negociação do atacante Everaldo, que fez cinco gols e foi para o Querétaro (México).

No Atlético-GO, Luiz Fernando divide a artilharia com Airton, Shaylon e Igor Torres, ambos com dois gols. No Goianão, tem mais concorrentes, de outras agremiações, todos com dois gols. “Eu coloquei como meta, almejar na minha carreira ser artilheiro em um clube profissional”, revelou o jogador, que disputou artilharias quando estava na base do Atlético-GO.