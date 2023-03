Daniel, talento precoce como atacante do Atlético-GO, tem 18 anos e vê o desenvolvimento da carreira ocorrer em etapas antes do previsto para a maioria dos jogadores na idade dele. Nesta temporada, disputou oito partidas – sete no Goianão e um na Copa do Brasil -, marcou quatro gols e desponta como um dos goleadores do elenco, ao lado de Luiz Fernando, Shaylon, Airton e Moraes Júnior, todos também com quatro gols.

O faro artilheiro de Daniel despontou nas três últimas rodadas do Estadual. Dos sete gols marcados pelo Dragão, ele fez quatro. É momento bom para ganhar a confiança da comissão técnica e da diretoria e usufruir do carinho da exigente torcida atleticana, que passou a aplaudi-lo nas partidas. Entre os atletas que têm atuado no Estadual e Copa do Brasil, o jovem é um dos poucos goianos e o único nascido em Goiânia.

“é um menino que tem muito potencial. Tem presença de área, é forte, competitivo, trabalhador. Se não se perder, acredito que será um grande jogador porque é uma posição que está carente das características que ele tem. É só trabalhar, se dedicar, abdicar de coisas do extracampo que vai chegar num nível muito bom”, analisou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.

Estreante na Copa do Brasil, Daniel não fez gol sobre o Atlético-BA, mas teve a atuação elogiada pelo dirigente, mesmo substituído, pois encarou a marcação dura e segurou os zagueiros.

Daniel continuará recebendo chances, mas terá concorrência de nomes de peso do elenco, como Felipe Vizeu (se recupera de lesão no joelho), Igor Torres (voltou à equipe no jogo pela Copa do Brasil, em Alagoinhas-BA) e Gustavo Coutinho (por enquanto, está suspenso nos torneios nacionais por mais três jogos). Saber tirar proveito das situações é algo que Daniel precisa fazer bem. Os gols são aliados, assim como a paciência para esperar e trabalhar.

Há menos de dois anos, em meados de 2021, o Atlético-GO decidiu investir no goleador, tirando-o da base do Vila Nova mediante pagamento de cerca de R$ 250 mil. Em pouco tempo, aos 17 anos, Daniel saltou da categoria sub-17 para a sub-20 do Dragão, ainda em 2021. Anotou três gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior, já em 2022, em cinco jogos. Ganhou a primeira chance na equipe principal logo depois nos minutos finais da vitória de 1 a 0 sobre o Iporá, fora. Foi a estreia como profissional, aos 17 anos, cerca de oito meses após a transferência.

A precocidade teve uma interrupção. O jogador precisou lidar com uma contusão séria. No dia seguinte (31 de janeiro), durante treino regenerativo, teve entorse no joelho esquerdo, num lance bobo. Diagnóstico médico: lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, necessidade de cirurgia e recuperação lenta. Daniel usou muletas, lidou com a solidão nas sessões de fisioterapia, ficou o restante de 2022 sem atuar, só assistia aos treinamentos, passou a treinar fisicamente. Nos últimos dois meses de 2022, voltou a treinar com bola.

O atacante voltou a atuar na Copinha, marcou um gol e retornou ao elenco profissional, em que fez o primeiro gol na vitória sobre o Inhumas (3 a 1). Em Iporá, nas quartas de final, um ano depois da estreia, marcou o gol mais importante pelo Atlético-GO, na vitória (1 a 0) que deixou o time com boa vantagem para chegar à semifinal. No lance, Daniel teve coragem, pois se atirou com o pé para chutar no rebote do goleiro Luiz Henrique.