Esporte Goleiro celebra 1 ano de Vila Nova: ‘me sinto em casa’ Georgemy disputou 65 jogos pelo time colorado, desde sua contratação

Anunciado como reforço pelo Vila Nova no dia 8 de fevereiro de 2021, o goleiro Georgemy completou 1 ano como jogador do time colorado e reforçou a identificação que possui pelo clube vilanovense. O defensor disputou 65 jogos pelo Tigre, desde sua contratação, e é titular absoluto na posição. “A partir do momento que coloquei o escudo do Vila me senti em casa, criei rápida identificação...