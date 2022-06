Esporte Goleiro celebra chance na Aparecidense e marca defensiva Gabriel Félix assumiu a condição de titular no Camaleão após lesões musculares dos goleiros Pedro Henrique e Weverton

O goleiro Gabriel Félix foi a principal novidade na Aparecidense nos últimos dois jogos da equipe na Série C, após lesões musculares dos companheiros Pedro Henrique e Weverton. Coincidentemente o Camaleão não perdeu e não sofreu gols nas duas vitórias que afastaram o time goiano da zona de rebaixamento da competição nacional. Foram os primeiros jogos do goleiro pela Aparecidense, desde que havia sido contratado no início d...