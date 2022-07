O goleiro Luan Polli, de 29 anos, está de saída do Atlético-GO e a caminho do Fortaleza. O jogador acertou a rescisão contratual e vai se transferir para o clube cearense.

Luan Polli disputou 20 jogos neste ano. Foi titular no início da temporada, na final do Campeonato Goiano, em parte da Copa do Brasil e da Série A. O jogador acabou perdendo espaço no time após erros, sobretudo na saída de bola.

Ano passado, Luan Polli entrou no decorrer do empate com o Juventude (1 a 1) e iniciou 2022 mais prestigiado, mas falhas o tiraram do gol do Dragão.

O Atlético-GO deve buscar outro goleiro dentro da atual janela de transferência, pois só tem Ronaldo, Renan e Leo, que é da base do clube.