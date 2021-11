Esporte Goleiro diz que renovação com Atlético-GO será discutida após Brasileiro Fernando Miguel está emprestado pelo Vasco até o fim da temporada 2021

O goleiro Fernando Miguel tem sido um dos destaques do Atlético-GO nesta Série A nacional e ao longo da temporada, desde a chegada ao clube para disputar Goianão, Copa do Brasil e a Sul-Americana. Faltando nove jogos para o Dragão fechar 2021, o camisa 1 diz que ainda não tem uma definição sobre o futuro dele no clube, pois está vinculado ao Vasco. Segundo ele, isso s...