O goleiro Ronaldo, do Atlético-GO, se machucou no jogo contra o Nacional-URU, na noite desta terça-feira (2), e deixou o gramado aos 21 minutos do primeiro tempo com uma luxação no ombro direito.

A situação preocupa o Dragão, que acabou de rescindir com um jogador da posição (Luan Polli) e só tem um substituto, Renan, além de um jogador da base, Léo.

No jogo no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, Ronaldo caiu para o lado direito e fez uma defesaça em cobrança de falta Fagúndez, aos 18 minutos do primeiro. Na sequência, defendeu, com as pernas, nova finalização do Nacional.

O goleiro se levantou e, assim que a bola se afastou da área, pediu atendimento. A substituição foi solicitada e Renan entrou no jogo.

O Atlético-GO informou que o jogador foi levado para um hospital para passar por exames.

Ronaldo se machuca um dia após ter o contrato renovado com o Atlético-GO até o fim de 2025.

Logo após o goleiro deixar o campo e ser substituído por Renan, o Atlético-GO abriu o placar no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, com gol de Luiz Fernando.