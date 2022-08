O Atlético-GO vai para o sexto clássico nesta temporada, diante do Goiás, pressionado. As maiores cobranças recaem sobre o técnico Jorginho, que ganha mais um voto de confiança. Para o goleiro Renan, que disputará o primeiro clássico dele, diante do alviverde, neste sábado (27), na Serrinha, o elenco "está fechado" com o treinador e o projeto do clube.

O Dragão se vê envolvido com a disputa da semifinal da Copa Sul-Americana e a necessidade de sair o mais rápido da zona de rebaixamento (Z4) do Brasileiro, pois é antepenúltimo colocado com 22 pontos.

"Nosso grupo é um grupo muito bom de trabalho, que se dedica e quer fazer história aqui, no clube. O grupo está fechado com o Jorginho. Todo mundo gosta do trabalho do Jorginho e da comissão (técnica). Está todo mundo aqui querendo fazer, melhorar, se dedicando a fazer e ajudar o Atlético-GO", destacou Renan, que ganhou a confiança da torcida depois de boas atuações desde que assumiu a titularidade, no lugar de Ronaldo, contundido no ombro.

Renan também espera que o comprometimento com o trabalho de Jorginho e o projeto do clube possa se traduzir em vitória, resultado que o Dragão precisa com urgência neste returno da Série A. "Não tem ninguém aqui de corpo mole, fazendo biquinho. Não tem, não existe isso aqui. Foi uma decisão acertada (da diretoria), porque todo mundo aqui gosta do Jorginho, da comissão (técnica). Tem química, mas nem sempre no futebol as coisas funcionam (como planejado) e no futebol é assim", destacou o goleiro, que disputou seis jogos após a lesão de Ronaldo e neles sofreu seis gols - a média de gols sofridos cresce por causa da goleada para o Corinthians (4 a 1), pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Antes, Renan assumiu o posto de Ronaldo na Sul-Americana, na vitória sobre o Nacional, em Montevidéu (Uruguai), por 1 a 0. O goleiro sempre teve a confiança do técnico. "Está todo mundo fechado, abraçado com o Jorginho, comprometido com o Atlético-GO. Estamos fechados e com certeza vamos tirar o Atlético-GO dessa situação com muito trabalho e dedicação, como estamos fazendo", frisou Renan.

Para o jogador, o "voto de confiança" da torcida não pode ser apenas para Jorginho, mas é oportuno para o elenco atleticano, também cobrado e vaiado após o empate de 1 a 1 diante do Cuiabá-MT neste domingo (21). "Sinceramente, gostaria de pedir essa união, por mais que o torcedor fique chateado, esse voto de confiança não é só para o Jorginho, mas para todo o grupo, porque já fizemos bons jogos e demonstramos que podemos. Esse voto de confiança é o caminho certo. Nosso grupo é um grupo muito bom de trabalho, que se dedica e quer fazer história aqui, no clube."

O Dragão não faz boa campanha no returno, pois já empatou duas vezes, com Botafogo (0 a 0) e Cuiabá-MT (1 a 1), venceu um jogo (2 a 1 no RB Bragantino) e foi goleado pelo Flamengo (4 a 1). Renan afirma que entende a bronca, a ira e o inconformismo do torcedor quando os resultados positivos não ocorrem, como no último domingo, no Estádio Antonio Accioly. Por isso, o goleiro explica que é preciso "respeitar a vaia" da torcida.

"É uma situação delicada porque você está ali no jogo, você precisa e quer ganhar, mas você está lidando com emoções. O torcedor é realmente emoção, nós entendemos isso e nós também sentimos (emoção). Temos de respeitar a torcida, entender o lado do torcedor, pois vai ao estádio para acompanhar o seu time e quer ver uma boa atuação, quer vitória. Temos de entender o lado dele, respeitar a vaia", comentou o goleiro, mas lembrando que o time atleticano também fez bons jogos e conquistou resultados importantes.