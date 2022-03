Esporte Goleiro do Atlético-GO espera evolução rápida: 'Atropelar processos' Dragão terminou a fase classificatória em 2º lugar no Grupo B e vai enfrentar, nas quartas de final, o Morrinhos, a partir desta quarta-feira (9)

O goleiro Luan Polli foi o destaque do Atlético-GO no empate de 0 a 0 diante do Crac, no domingo (6), em Catalão. Como o Dragão terminou em 2º lugar no Grupo B e vai enfrentar nas quartas de final o Morrinhos, a partir da próxima quarta-feira (9), o camisa 1 atleticano acredita que o elenco precisa acelerar o processo de evolução técnica e tática, mesmo sem o tempo n...