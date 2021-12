Esporte Goleiro do Atlético-GO pede foco total na partida contra o Flamengo Fernando Miguel destaca a importância de encerrar a temporada com uma vitória diante da torcida e deixa resultado final da classificação em segundo plano

Líder do elenco do Atlético-GO, o goleiro Fernando Miguel pede para que todos os atleticanos concentrem o máximo de atenção nos 90 minutos da partida contra o Flamengo, nesta quinta-feira (9), às 21h30. O jogador espera que o Dragão repita a boa atuação do Beira-Rio para se credenciar a uma vaga na Copa Libertadores da América. O Atlético-GO chega à última rodada...