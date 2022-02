Esporte Goleiro do Atlético-GO sobre jogo contra Vila: 'clássico tem um peso maior' Luan Polli volta a ser titular e fará seu primeiro clássico goiano desde que chegou ao Dragão

Luan Polli será o goleiro titular do Atlético-GO no clássico diante do Vila Nova, neste sábado (19), no Estádio Antonio Accioly, valendo a liderança do Grupo B do Campeonato Goiano. Por causa disso, o jogo é tratado de maneira diferente pelo camisa 1. "Clássico tem um peso maior. É um jogo grande. A concentração tem de ser maior, há a rivalidade region...