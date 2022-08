O goleiro Renan disse que o duelo contra o Nacional-URU, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, está em aberto após vitória do Dragão por 1 a 0. O jogo foi disputado no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, nesta terça-feira (2).

“Não está nada decidido, o Nacional é uma grande equipe e temos que nos manter focados para os próximos jogos”, resumiu o goleiro Renan em entrevista à Conmebol TV.

Para o defensor, o Atlético-GO soube resistir à pressão do Nacional, que pressionou o time goiano em praticamente todo o 2º tempo. “Foi determinante para a vitória hoje à determinação, coragem e luta de toda a equipe. Precisávamos nos defender muito bem, sofrer ali atrás para sair daqui com um grande resultado”, salientou o goleiro Renan.

Leia também

- Ronaldo deixa jogo com luxação e preocupa clube

- Atlético-GO vence Nacional-URU em noite de estreia de Suárez

O goleiro rubro-negro realizou algumas intervenções na partida. Uma delas, após cobrança de falta, contou com desvio dele para explodir no travessão. “Essa foi a defesa mais difícil”, avaliou Renan.

Para avançar às semifinais, o Atlético-GO joga pelo empate no jogo de volta. Vitória do Nacional por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis.

As equipes disputam a decisão de quem avança à fase semifinal na próxima terça-feira (9). A partida será disputada no Estádio Serra Dourada, a partir das 19h15. O vencedor do confronto encara quem passar do duelo entre São Paulo e Ceará.