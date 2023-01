O goleiro Vanderlei, do Vila Nova, espera um clássico equilibrado contra o Goiás. Será o primeiro encontro entre os rivais após 492 dias. O time colorado é o único invicto no Goianão e tenta superar o adversário esmeraldino na Serrinha, neste domingo (29), a partir das 10h30, pela 6ª rodada do Goianão.

“Clássico é sempre muito equilibrado independente do momento que cada equipe vive o clássico. A preparação é diferente, todos esperam esse jogo, a própria torcida, dirigentes e a cidade. Estamos evoluindo desde o início do campeonato e isso é o mais importante. Vamos entrar com a mesma pegada dos últimos jogos, competir e errar menos. Quem errar menos vai sair vencedor”, analisou Vanderlei, que vai disputar seu primeiro clássico entre Goiás x Vila Nova.

Para o defensor, o duelo de domingo é importante, mas não decisivo para os objetivos dos times no Goianão. “O clássico é importante, mas também vale três pontos. Precisamos dos três pontos para subir na tabela e ter vantagem lá na frente nos confrontos”, justificou.

Para ele, uma derrota no clássico não vai mudar os rumos da temporada do Vila Nova. “A cobrança é grande por ser um clássico, mas pensamos no todo. A gente sabe que precisa pontuar por causa do equilíbrio do campeonato, está sendo um campeonato muito bom e disputado. Vamos ir com o mesmo pensamento, de evoluir e que o torcedor goste do que veja em campo”, pontuou.

O goleiro colorado passou por críticas após os primeiros jogos por causa do modo que sofreu alguns gols pelo Vila Nova. Vanderlei entende que o cenário é normal no futebol. “Toda crítica construída é natural para o atleta, temos que estar prontos para fazer nosso melhor trabalho. Importante é evoluir no dia a dia, o ritmo de jogo faz a diferença. O importante é que os jogadores estão crescendo, o Vila está crescendo e vamos melhorar no decorrer do ano”, salientou o jogador, que elogiou o goleiro Tadeu, do Goiás, mas acredita que os protagonistas do clássico serão os duelos coletivos.

“Tadeu é um grande goleiro, amigo meu, fico feliz pelo momento dele, mas o conjunto se destaca. Nossa equipe se destaca pelo conjunto, todo mundo tem entrado e procurado fazer o melhor. Quem fica de fora se dedica, o Claudinei tem dado oportunidades e estão aproveitados. Isso é fundamental para uma equipe chegar no final do ano com resultado”, afirmou o jogador.

O clássico entre Goiás e Vila Nova será disputado neste domingo, a partir das 10h30, na Serrinha, pela 6ª rodada do Goianão. Desde meados de 2017, o duelo é disputado com torcida única, do clube mandante. Portanto, apenas esmeraldinos poderão acompanhar o reencontro entre os rivais após 492 dias sem a disputa do clássico.

Leia também

+ Destaques vão estrear no clássico entre Goiás e Vila Nova

+ Trio deve reforçar o Vila Nova no clássico

+ Goiás recebe o Vila Nova na Serrinha pela 7ª vez na história

+ Osimar Moreira apita clássico entre Goiás e Vila Nova