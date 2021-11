Esporte Goleiro do Vila Nova não crava permanência para 2022 Como gesto de gratidão, Georgemy frisou que só deixará o time colorado em caso de proposta que valorize o clube goiano

O goleiro Georgemy é um dos jogadores do Vila Nova que mais se valorizaram na temporada 2021. Com vínculo com o Tigre para a próxima temporada, o camisa 1 da equipe goiana foi alvo do futebol português no meio do ano e revelou que voltou a “receber ligações” neste fim de temporada. Questionado em coletiva se crava permanência, o arqueiro falou de sonhos e que só deix...