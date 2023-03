O goleiro Vanderlei acredita que uma boa atuação defensiva será parte importante para o Vila Nova passar pelo Náutico e avançar à 3ª fase da Copa do Brasil. Os times se enfrentam na próxima quinta-feira (9), a partir das 19 horas, nos Aflitos, em jogo único válido pela 2ª fase do torneio nacional. Quem vencer avança, caso ocorra um empate no tempo regulamentar leva a decisão para os pênaltis.

“A gente sabe que se não tomar gols vamos ter mais tranquilidade na frente (ataque) para buscar os gols. Será importante ter equilíbrio defensivo e ofensivo. Tenho certeza que vamos lutar na frente e atrás para conseguir a classificação”, disse o goleiro, que não foi vazado em oito dos 14 jogos que disputou em 2023.

O duelo decisivo pela Copa do Brasil ocorre na sequência da eliminação do Vila Nova no Campeonato Goiano. O Tigre perdeu por 1 a 0 para o Anápolis pelas quartas de final do Estadual.

“A gente não queria ter sido eliminado, a gente tinha planos com esse campeonato goiano. Sonhávamos grande, queríamos ser campeões do Goiano. Ainda mais pelas circunstâncias como foi a eliminação. Agora temos dois caminhos, a gente lamenta tudo que aconteceu ou levanta a cabeça e trabalha para focar no próximo jogo. Agora só vamos ter decisão. Copa do Brasil, Copa Verde e depois Campeonato Brasileiro”, comentou o jogador.

Para Vanderlei, Vila Nova e Náutico vão fazer um confronto aberto. “É mata, é só um jogo. Temos que minimizar os erros, a gente conhece o Dado (Cavalcanti, técnico). É um time que propõe o jogo, vamos ter espaços, então acho que vai ser um jogo franco. Quem errar menos vai sair com a classificação”, explicou o defensor colorado, que entende que uma classificação na Copa do Brasil pode ajudar o time, e torcida, esquecer a queda no Goianão 2023.

“Trauma sempre vai existir, mas não temos tempo para lamentar. Nós temos uma competição super importante para disputar, se ficar lamentamos vamos perder muito. Temos que ir para campo confiante. Foco máximo, nossa Copa do Mundo é a Copa do Brasil, o grupo precisa muito dessa classificação também”, frisou.

Nesta terça-feira (7), o Vila Nova fez o último treino em Goiânia durante a preparação para o duelo contra o Náutico - a parte final foi focada nas bolas paradas, incluindo os pênaltis. Na quarta-feira (8), o time colorado possui atividade marcada já em Recife e na quinta-feira enfrenta o Timbu nos Aflitos.

“Estamos preparados para todas as situações. O primeiro passo é vencer a partida, vamos colocar nossa intensidade em campo para vencer. Lá na frente, se ocorrer penalidades nós estaremos preparados. Treinamos pênaltis todos os dias. Independente das circunstâncias, o mais importante é a nossa classificação. O que acontecer, estaremos preparados para buscar a classificação”, afirmou Vanderlei.