Um dos responsáveis diretos pelas vitórias do Vila Nova sobre Guarani e Brusque, o goleiro Tony disse que se sente aliviado com a saída da zona do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar dessa boa sensação, o jogador colorado adverte para que a equipe não esmoreça e siga o mesmo ritmo para se manter na Série B em 2023.

Com a vitória sobre o Brusque, fora de casa, o Tigre subiu para a 15ª colocação na tabela de classificação e está fora do Z4, onde permaneceu por 21 rodadas. "Foi um sentimento de alívio. Não de missão cumprida, pois ainda não acabou o campeonato, mas é um alívio muito grande porque nós, que estamos ali dentro, sabemos o quanto foi difícil todas essas rodadas dentro da zona", disse Tony.

Leia também:

+ Vila Nova marca no início, vence o Brusque e deixa o Z4 da Série B

+ Allan Aal elogia aspecto defensivo do Vila na vitória sobre o Brusque

O goleiro colorado entende que o Tigre cometeu erros que custaram muitos pontos ao longo da competição, mas lembra que o mais importante será o resultado após 38 rodadas. "Não é como começa, mas como termina. Começamos em dificuldade e tivemos vários erros em várias partidas, isso ocasionou a posição que estávamos antes. Com a superação e o comprometimento que temos em campo, isso faz a diferença", salientou.

Após conseguir o primeiro objetivo, que era respirar fora do Z4, o Vila Nova busca a pontuação necessária para se livrar do rebaixamento no oito jogos que restam para o Tigre. "Ainda faltam oito rodadas e são oito finais para gente. Estamos encarando todos os jogos como uma final, são finais de Libertadores e de Copa do Mundo", detalhou.