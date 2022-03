Esporte Goleiro Ederson é cortado da seleção e Everson, do Atlético-MG, é convocado O corte de Ederson é o terceiro nesta data Fifa. Antes dele, a seleção ficou sem Raphinha, com Covid-19, e Gabriel Magalhães, que pediu liberação para acompanhar o nascimento da primeira filha

O goleiro Ederson, do Manchester City, foi cortado da seleção brasileira. Por conta de uma gastroenterite, ele não terá condições de treinar e nem de participar dos jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias. Para o lugar dele, Everson, do Atlético-MG, foi convocado. Desta forma, ele se junta a Weverton e Alisson como goleiros convocados para as próximas partid...