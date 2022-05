Esporte Goleiro ganha chance no Vila Nova e deve ter sequência Tony foi a principal novidade na escalação do time colorado no empate sem gols com a Chapecoense, pela 8ª rodada da Série B

Aos 29 anos e após rodar por outros clubes na carreira, o goleiro Tony pode seguir como titular no gol do Vila Nova. O jogador recebeu uma oportunidade na estreia do técnico Dado Cavalcanti, foi bem avaliado e espera uma sequência de jogos para se firmar na meta do Tigre nesta Série B. Tony foi revelado pelo Vila Nova e desde o início da carreira mostrou ser um ...