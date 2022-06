Esporte Goleiro pediu ingresso para ver a seleção no Japão e acabou treinando junto Ex-goleiro do Corinthians e do Figueirense no país, Matheus Vidotto atua no Japão e possui amigos que estavam no grupo da seleção brasileira

A seleção brasileira fez um tour pela Ásia no começo do mês e venceu Coreia do Sul (5 a 1) e Japão (1 a 0) em amistosos de preparação para a Copa do Mundo. Longe da badalação de Neymar e Vini Jr, um jogador que nem estava convocado viveu uma das histórias mais curiosas da excursão. Ex-goleiro do Corinthians e do Figueirense no país, Matheus Vidotto está na tercei...