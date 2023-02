Quase quatro anos depois de chegar ao Goiás, Tadeu completa, neste domingo (12), a marca de 200 jogos com a camisa do clube. Desde abril de 2019, quando chegou ao clube com um acerto que fez do jogador o quinto goleiro do elenco esmeraldino, que tinha ainda nomes como Sidão, Marcos, Marcelo Rangel e Matheus Alves, o paranaense conquistou números expressivos e a idolatria da torcida esmeraldina.

Completar duas centenas de partidas não é um feito comum no Goiás da última década. Nos últimos dez anos, apenas o goleiro Renan atingiu essa marca. Outros nomes passaram perto, como os pratas da casa David Duarte (189 jogos), Léo Sena (185 jogos) e Carlos Eduardo (157 jogos).

O capitão esmeraldino se mostrou orgulhoso pela marca atingida e espera melhorar ainda mais esse número nas próximas temporadas. O jogador de 31 anos tem contrato com o time esmeraldino até o fim de 2026 e tem planos ainda mais longevos com a camisa que veste. Tadeu sonha em defender o clube por muitos anos e até em seguir carreira na Serrinha após pendurar as luvas, mas sabe que precisa provar a cada dia que merece ser o goleiro titular.

Em quase quatro anos de titularidade no Goiás, Tadeu conquistou vagas para duas edições da Copa Sul-Americana, conquistou acesso à Série A, mas também teve o dissabor de ser rebaixado para uma Série B.

Neste momento, o goleiro e capitão esmeraldino sente falta de erguer sua primeira taça pelo clube e não quer deixar escapar a atual oportunidade, que é o Campeonato Goiano desta temporada.

“O principal objetivo é ser campeão, colocar um título dentro dessa marca de jogos. Já falei outras vezes que isso não é algo que me incomoda, pois tenho que trabalhar no dia a dia e jogo a jogo, mas é algo que tenho buscado muito. Espero que se concretize neste Campeonato Goiano. Seria algo muito especial de conquistar. Além de marcas de quantidade de jogos, o importante é ter títulos dentro do clube. Essa é uma bela oportunidade”, comentou o camisa 23.

Desde que chegou ao clube, Tadeu disputou apenas uma decisão do Campeonato Goiano. Foi na temporada passada, quando o time esmeraldino foi derrotado pelo rival Atlético-GO dentro da Serrinha.

Números de Tadeu no Goiás

199 jogos

75 vitórias

54 empates

70 derrotas

46,73% de aproveitamento

254 gols sofridos

1,27 gol/por jogo

63 jogos sem sofrer gols

- Atlético-GO é o adversário que mais vezes enfrentou - 12 jogos

- Estádio Hailé Pinheiro é o local onde mais vezes atuou - 77 jogos

- A competição em que mais atuou foi a Série A do Brasileiro - 107 jogos