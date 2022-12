O Vila Nova terá novo goleiro em 2023, mas quem será o titular da equipe ainda não foi definido. O clube colorado foi ao mercado após a saída de três jogadores da posição e acertou com outros três atletas para a próxima temporada. Pela experiência, Vanderlei larga na frente, mas a disputa tem Dênis Júnior e Vitor Hugo de olho na vaga no time titular.

Do trio de reforços, Vanderlei é o único que ainda não se apresentou para a pré-temporada. O goleiro é aguardado no clube colorado no dia 2 de janeiro, por isso Dênis Júnior e Vitor Hugo tentam mostrar no dia a dia que podem assumir a titularidade da equipe no começo da próxima temporada.

“Vai ser uma disputa muito boa, nós três temos toda capacidade para defender o gol do Vila Nova”, resumiu o goleiro Dênis Júnior, que chegou ao time colorado após passagens pela base do Mirassol e São Paulo e pelo Bahia, onde teve a primeira chance como profissional em 2021.

“Em 2022 já tinha definido goleiro titular e reserva, no começo de 2023 ainda não tem e a disputa vai ser boa. É vantajoso para os três, vamos ter a chance para mostrar que temos condições de jogar como titular”, complementou o goiano Victor Hugo, que é o mais novo dos três reforços para o gol colorado - Vanderlei tem 38 anos, Dênis Júnir fez 24 anos em outubro e Victor Hugo tem 21 anos.

Apesar de ser goiano, Victor Hugo nunca jogou profissionalmente por uma equipe do Estado. Aos 13 anos, foi para Porto Alegre para atuar na base do Internacional. Defendeu o clube colorado até este ano, quando foi emprestado para o Figueirense para ter minutagem. No time catarinense, disputou seis jogos e estreou como profissional.

“Esse ano (2023) vai ser de muito aprendizado, voltei para a minha cidade depois de quase 9 anos. Vou ter acesso mais facilitado aos meus parentes, minha família, isso foi importante para o acerto com o Vila. Sonho em jogar perto da família. Espero realizar esse sonho aqui no Vila, trazer meus pais para o estádio. Era meu sonho jogar o Campeonato Goiano”, declarou Victor Hugo.

Além do trio contratado, o Vila Nova tem Heitor à disposição para a meta colorada em 2023. Ao todo, até aqui, o clube vilanovense acertou com 11 reforços para a próxima temporada.

“O início aqui está sendo muito bom, fomos bem recebidos por todos. Diretoria, funcionários, atletas que ficaram do ano passado. Com o tempo vamos nos entrosando, nos conhecendo. O pessoal aqui é muito receptivo, acredito que o entrosamento será fácil”, disse Dênis Júnior sobre os primeiros dias de treinamentos na pré-temporada e a busca pelo entrosamento do novo elenco colorado.

O Vila Nova ainda terá mais duas semanas cheias de pré-temporada antes da estreia no Campeonato Goiano. No dia 12 de janeiro, a equipe colorada desafia o Goiânia, no OBA.