O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), começou as obras dos banheiros do Estádio Serra Dourada. A reforma teve início um pouco depois de um mês da assinatura do contrato com a empresa Geo Engenharia, que ocorreu em 21 de abril. O valor do investimento é de R$ 2.665.042,42 e o prazo para entrega é de seis meses.

Neste início das obras, oito das 36 unidades estão interditadas - elas estão localizadas nos setores de arquibancadas e cadeiras. A reforma será feita por etapas para que o estádio continue a receber jogos. No próximo domingo (29), Vila Nova e Grêmio se enfrentam pela 9ª rodada da Série B.

A reforma dos banheiros do Serra Dourada é uma das exigências do acordo que a Seel assinou com o Ministério Público de Goiás, no dia 1º de abril, para reabertura do estádio. As obras devem ser concluídas em seis meses, mas no acordo a previsão é que a Seel finalize até 10 de julho de 2024, de acordo com a 8ª cláusula do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta.

“Nós nos empenhamos muito para viabilizar essa reforma, e estamos muito felizes em vê-la sair do papel. Aos poucos vamos dando uma nova cara a esse patrimônio do esporte goiano, que há muito tempo necessitava de melhorias, proporcionando mais dignidade e conforto aos frequentadores”, O comentou o secretário de Esporte e Lazer, Henderson Rodrigues.

As obras nos demais banheiros vão começar quando os oito primeiros foram concluídos. “ Assim que eles estiverem prontos para serem utilizados nós iremos interditar outros com o mesmo objetivo, deixando sempre uma quantidade de banheiros disponíveis para dias de jogos e eventos”, explicou o superintendente de Segurança e Infraestrutura da Seel, Rudson Guerra.

A reabertura do Estádio Serra Dourada, após quase dois anos e meio sem receber jogos, ocorreu no dia 11 de maio, com Vila Nova e Fluminense pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O time carioca venceu por 2 a 0, no duelo que registrou o recorde de público do futebol goiano com 29.631 torcedores (29.138 pagantes).