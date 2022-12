O governo de Goiás sancionou no último sábado (9), em versão extra do diário oficial, o dia estadual da torcida organizada. A data será celebrada, anualmente, no dia 3 de dezembro. O projeto foi formalizado pela deputada Delegada Adriana Accorsi (PT), após sugestão da diretora da Associação Nacional das Torcidas Organizadas (ANATORG), Chris Souza.

A ideia é fomentar discussões sobre a importância e o papel das torcidas organizadas na sociedade, além do combate a estigmas negativos em relação às organizadas. Em Goiás, as principais organizadas são a Força Jovem Goiás, Torcida Esquadrão Vilanovense e Torcida Dragões Atleticanos.

O dia 3 de dezembro foi escolhido para celebrar o “dia estadual da torcida organizada” em função da data da fundação da ANATORG.

O projeto começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás no dia 17 de agosto de 2021 e foi aprovado em 2ª discussão e votação no dia 24 de novembro deste ano. O dia estadual da torcida organizada agora é lei, com número 21.681.

Leia também

+ Torcedor do Vila Nova é espancado durante uma briga, em Trindade

+ Torcida organizada protagoniza brigas; homem é agredido com chutes

+ Torcedores são suspeitos de incediarem quiosque em Goiânia