Esporte GP da Espanha pode mudar a cara do campeonato da Fórmula 1 Equipes vão apresentar mudanças nos carros, que podem mudar a relação de forças no pelotão para esquentar a disputa pelo título

Há muita expectativa para a sexta etapa do campeonato da Fórmula 1, neste final de semana, na Espanha. Não que as corridas no Circuito da Catalunha costumem ser das melhores em termos de emoção, mas sim porque a maioria das equipes está trazendo novidades para os carros, que podem mudar a relação de forças entre elas -tanto no meio do pelotão, quanto entre os líderes. A McLare...