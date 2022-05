Esporte GP de Miami estreia neste final de semana Charles Leclerc chega como líder do campeonato. Treinos começam nesta sexta-feira (6) e corrida será disputada no domingo (8) a partir das 16h30 (de Brasília)

A quinta etapa do Mundial de Fórmula 1 não poderia ser disputada em um ambiente mais diferente em relação à etapa anterior: depois do frio e tempo fechado no GP da Emilia Romagna, no tradicional circuito de Imola, agora espera-se muito calor e um clima de festa para a estreia de uma prova de rua em Miami, nos arredores do estádio do Miami Dolphins, da NFL. Charles Lecler...