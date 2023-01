O Grêmio Anápolis demorou, mas venceu pela primeira vez no Goianão 2023. Na tarde deste sábado (28), a Raposa goleou o Inhumas no estádio Jonas Duarte, por 5 a 2 e conquistou os primeiros pontos pela competição estadual.

Os gols da partida foram marcados nos dois tempos. No primeiro, o Grêmio Anápolis foi arrasador. Em 18 minutos, a Raposa já vencia por 4 a 0, com gols de Cristhyan, João Celeri (duas vezes) e Douglas (contra). Na etapa final, João Celeri marcou o terceiro dele na partida. Marcos Vinícius e Carlos Henrique (contra) fizeram os tentos do Inhumas no duelo.

O Grêmio Anápolis segue na lanterna do Goianão, mas agora com 3 pontos e dois de distância do Inhumas, que tem cinco, 10º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Grêmio Anápolis enfrenta o Vila Nova no OBA. Finalistas em 2021, os times se enfrentam na quarta-feira (1º), a partir das 20h30. No mesmo dia, mas às 15h30, o Inhumas volta a jogar como mandante diante do Goiás, no estádio Zico Brandão.