O Grêmio Anápolis usou as redes sociais para anunciar a nova comissão técnica para a disputa do Goianão 2023. O clube-empresa buscou no interior do Estado o treinador Edson Luiz da Silva, de 45 anos, que fecha a temporada valorizado pelos bons trabalhos realizados no futebol goiano em 2022.

Conhecido no meio do futebol como Edson Canhão e Edson Miolo, o novo técnico do Grêmio Anápolis retorna ao clube no qual teve uma passagem no Estadual 2020, dirigindo o time durante cinco partidas.

Na atual temporada, Edson Silva assumiu o Iporá numa situação difícil durante o Estadual, ameaçado de descenso. Conseguiu reorganizar o time rapidamente, levando-o à classificação às quartas de final, na qual eliminou o Anápolis.

Na melhor campanha do Iporá na elite, o clube foi até a semifinal e foi eliminado pelo Goiás.

No segundo semestre, Edson Silva conseguiu o título da 3ª Divisão e o acesso à Segundona do Goiano 2023 à frente do Santa Helena.

Além de Edson Silva, a comissão técnica do Grêmio Anápolis será composta por Carlos Eduardo (auxiliar), Leandro Netto (preparador físico), Renan Cunha (preparador de goleiros), Rafael Freitas (fisioterapeuta), Márcio Anderson (massagista) e Jairon (roupeiro). Após o título inédito do Goianão 2021, o time não fez boa campanha nem no Goianão 2022 nem na Série D do Brasileiro 2022, em que não passou da fase inicial.

Leia também:

+ Anápolis confirma retorno de Luiz Carlos Winck

+ Morrinhos anuncia Augusto César como treinador