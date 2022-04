Esporte Grêmio Anápolis busca 2ª vitória, e Iporá e Anápolis querem recuperação

Os três representantes goianos na Série D vão entrar em campo neste final de semana para a 2ª rodada da competição. Pelo Grupo A5, o Grêmio Anápolis defende a liderança da chave, enquanto Anápolis e Iporá tentam recuperação após as derrotas na estreia.Líder do Grupo A5, o Grêmio Anápolis iniciou com vitória a Série D, após campanha decepcionante no Estadual. O triun...