O empate do Grêmio Anápolis com o Crac e a derrota do Inhumas para o Atlético-GO tiraram a Raposa da lanterna do Goianão pela primeira vez.

Inhumas, Grêmio Anápolis e Morrinhos tentam evitar o rebaixamento na última rodada, quarta-feira (15).

O Morrinhos, que recebe o Goiás, deve se salvar com empate. Se isso ocorrer, só cai se o Grêmio Anápolis ganhar tirando diferença de sete gols. A Raposa precisa ganhar do Anápolis e torcer por uma derrota do Morrinhos.

O Inhumas joga fora contra o Crac. Entre ter que vencer o Leão do Sul e torcer por derrota do Morrinhos, uma diferença de oito gols de saldo tem que ser descontada. Além disso, o Grêmio não pode ganhar.

Leia também:

+ Goianésia vence o Anápolis e entra no G8; restam três vagas nas quartas

+ Tabela completa do Goianão 2023