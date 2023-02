Anápolis (6º), Iporá (7º) e Goiânia (8º) são os últimos classificados às quartas de final do Campeonato Goiano nesta quarta-feira (15), após a disputa da 11ª e última rodada do Estadual. Grêmio Anápolis e Inhumas estão rebaixados à Divisão de Acesso.

A última rodada reservou ao Goiânia a última vaga entre os classificados. O Galo fechou o G8 após iniciar a rodada com a vida mais difícil para avançar.

Venceu o Iporá, que se valeu da confortável vantagem que tinha de poder perder por até cinco gols de diferença, por 1 a 0, gol de Assuério aos 16 minutos do segundo tempo - a partida foi no Estádio Olímpico.

Para marcar, o atacante do Goiânia contou com a falha do goleiro Luiz Henrique, que já tinha salvado uma bola, mas acabou colocando para dentro no chute de Assuério após se posicionar para defender.

O Goianésia começou a rodada com chances, mas acabou fora após ser goleado pelo Atlético-GO por 3 a 0, fora de casa. O time do técnico Silvio Criciúma finalizou a 1ª fase em 9º, com 13 pontos, a um ponto do G8.

Grêmio Anápolis e Inhumas sequer fizeram a parte deles para permanecer na elite estadual. A Raposa acaba rebaixada dois anos após título inédito que conquistou no Goianão, em 2021, sobre o Vila Nova. Agora, volta à Divisão de Acesso após seis anos seguidos na elite.

O Grêmio Anápolis faz campanha de rebaixamento na edição seguinte à que escapou da degola por pouco. Um sintoma dos dois últimos anos de campanhas ruins é que, desde o título de 2021, a Raposa só venceu uma vez e foi nesta edição - diante do Inhumas, na 6ª rodada, por 5 a 2, em 28 de janeiro de 2023. Em 21 jogos no Estadual desde a taça, só um triunfo. A última vez que o Grêmio Anápolis jogou a Divisão de Acesso foi em 2017 - voltará a ela em 2024.

No confronto local pela última rodada, Anápolis e Grêmio Anápolis empataram por 1 a 1, no Estádio Jonas Duarte. O Galo da Comarca saiu na frente, com gol de Gonzalo de cabeça em cobrança de escanteio, aos 36 minutos do primeiro tempo. O Grêmio Anápolis empatou com gol parecido - de cabeça de Matheus Guedes após escanteio, aos 4 minutos do segundo tempo.

O Inhumas termina em último o Goianão 2023, com 5 pontos, pouco depois de subir e voltar à elite. Faz o bate-volta menos de quatro meses após ser campeão da Divisão de Acesso de 2022. O acesso conquistado no ano passado colocou a Pantera Avinhada de volta à elite após 27 anos.

Nesta quarta-feira (15), o Crac bateu o Inhumas por 2 a 0 no Estádio Genervino da Fonseca. Kayron abriu o placar aos 32 minutos aproveitando vacilo do goleiro, que soltou um pouquinho a bola após finalização da esquerda da área. Jonatha Carlos fez o segundo de pênlati. Cobrou no canto direito aos 12 minutos do segundo tempo.

Quem garantiu permanência foi o Morrinhos, 10º colocado, com 8 pontos, um a mais que que o Grêmio Anápolis, rebaixado com 7 pontos.