Grêmio Anápolis e Morrinhos empatam sem gols: atual campeão chega ao 6º empate em seis jogos

O único time sem vencer no Campeonato Goiano após seis rodadas é o atual campeão, o Grêmio Anápolis, que empatou pela sexta vez em seis jogos na competição neste domingo (13). Desta vez, a equipe ficou no 0 a 0 com o Morrinhos, fora de casa, no Centro Esportivo João Vilela, em Morrinhos. O Grêmio Anápolis tem 6 pontos e é penúltimo colocado no Grupo A. Atrás dele, ...