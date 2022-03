Esporte Grêmio Anápolis empata mais uma vez e está fora da Copa do Brasil Equipe anapolina desperdiça pênalti, carimba travessão, tem gol anulado e só empata com a Juazeirense, no Jonas Duarte

A participação do Grêmio Anápolis na Copa do Brasil durou pouco mais de 90 minutos. O time goiano não conseguiu superar a inoperância ofensiva e ficou no empate, por 0 a 0, com a Juazeirense-BA na noite desta quarta-feira (2), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. A Raposa parou duas vezes no travessão e lamentou a eliminação. Mandante nesta 1ª fase, o Grêmio Anápol...