Esporte Grêmio Anápolis perde para o Ceilândia e não tem mais chance de classificação Fora de casa, a Raposa perdeu por 1 a 0 para o time do Distrito Federal

O Grêmio Anápolis perdeu para o Ceilândia, por 1 a 0, e não possui mais chance de classificação à fase eliminatória da Série D. No Estádio Abadião, a Raposa sofreu gol do atacante Maycon, aos 44 minutos do 2º tempo, e foi derrotada na partida válida pela 13ª rodada do Grupo 5. Com o resultado, o time goiano permanece com 11 pontos e não pode mais alcançar a 4ª colocação, ...