O Grêmio Anápolis foi derrotado pelo Brasiliense, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (25), pela 6ª rodada do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis.

Com o resultado, time goiano aparece na 6ª colocação da tabela, com seis pontos. O Brasiliense é o líder com 16.

Lucas Ferreira abriu o placar para os visitantes aos 29 minutos, mas Lucas Duni empatou aos 45 minutos. No 2º tempo, o Jacaré obteve a vitória com um gol do atacante Tartá, aos 18 minutos.

Com essa derrota, o Grêmio Anápolis segue com apenas uma vitória nesta temporada em 17 jogos disputados por Goianão, Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.