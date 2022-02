Esporte Grêmio Anápolis vai do título à lanterna e tem três rodadas para evitar queda Atual campeão goiano tem 6 pontos e é último colocado do Grupo A do Goianão

O Grêmio Anápolis tem três rodadas para evitar um fato inédito: o campeão goiano ser rebaixado à Divisão de Acesso na edição seguinte ao título estadual. Com 6 pontos, a Raposa ocupa a lanterna do Grupo A e é a única equipe que ainda não venceu no campeonato após sete partidas. A confiança no clube é de reverter a situação e permanecer na 1ª Divisão, apesar de reconhecer q...