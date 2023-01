Campeões das últimas quatro edições do Goianão, Grêmio Anápolis e Atlético-GO jogam na 1ª rodada com equipes renovadas e a disposição de brigar novamente pelo título. Os dois clubes se enfrentam na noite desta quinta-feira (12), às 19h30, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos)

O Dragão busca mais uma conquista do Estadual – ganhou o torneio em 2019, 2020 e ano passado. O clube-empresa do interior viveu o grande momento de sua história ao vencer a edição 2021 do Goianão com uma formação recheada de jovens jogadores, a maioria encaixada no projeto dos principais investidores da equipe, de serem preparados para futuras negociações internacionais, especialmente o futebol português.

O Atlético-GO apresenta um elenco renovado, mesmo que tenha mantido peças do ano passado, como o goleiro Ronaldo, o lateral Jefferson, o zagueiro Lucas Gazal, o volante Gabriel Baralhas, o meia Shaylon e os atacantes Luiz Fernando e Airton. Outros jogadores eram reservas ou não atuaram em 2020 e têm no Goianão a chance de se firmar na equipe, como os goleiros Diego Loureiro e Pedro Paulo, os zagueiros Emerson Santos e Michel, os laterais Luan Sales e Moraes (que retornaram de empréstimos para outros clubes) e o meia e volante Rhaldney.

As novidades são o lateral direito Rodrigo Soares, os zagueiros Iago e Igor Ribeiro, o volante Mikael, os atacantes Vico, Igor Torres e Felipe Vizeu. Todos estão sob comando de Eduardo Souza, que deixou a condição de auxiliar e interino, como fechou a última temporada à frente do time na Série A, para assumir o comando no Estadual. Eduardo Souza teve um mês de preparação do elenco.

No elenco, o Dragão tem três laterais nascidos em Goiás: Rodrigo Soares, Moraes e Jefferson. Rodrigo Soares foi formado na base do Atlético-GO, passou por outras equipes do País e do exterior, jogou pelo Grêmio Anápolis em 2015 e retornou ao CT do Dragão em busca do título. “Tem sabor inédito, tem gerado um sentimento especial. Estou motivado. Estar aqui de novo é como se estivesse no início da carreira”, destacou o lateral direito Rodrigo Soares, de 30 anos, natural de Porangatu e contratado para substituir Dudu, o titular da posição.

Leia também:

+ Em jogo com invasão de cachorro, Inhumas ganha do Anápolis

+ Torcedor nascido nos Estados Unidos conhece o CT do Dragão: 'sempre sonhei em vir aqui'

Desde 2019, o Atlético-GO sempre abriu o Estadual com vitórias: 2 a 0 sobre o Goianésia (em 2019), Grêmio Anápolis (2020) e Crac (2021) e 1 a 0 sobre o Crac (2022). Na campanha de 2020, o clube abriu o Estadual com triunfo sobre o Grêmio, em Anápolis, sob chuva e venceu o time anapolino por 2 a 1 em março, antes da paralisação de cinco meses do futebol por causa da pandemia do coronavírus.

Em 2018, o Atlético-GO estreou com empate de 2 a 2 com o Itumbiara. A última derrota do Dragão em estreia de Goianão foi em 2017, para o Vila Nova, por 1 a 0, no Serra Dourada, em 28 de janeiro daquele ano.

O Grêmio Anápolis começa o Goianão com o objetivo de chegar entre os oito melhores e, a partir disso, como fez em 2021, disputar vaga às fases decisivas. Foi como eliminou na semifinal o Atlético-GO e, na final, conquistou o maior título de sua história sobre o Vila Nova, também nas penalidades. Os triunfos da Raposa foram na capital, onde não era favorito. O Grêmio Anápolis é o único clube do futebol goiano que ganhou os títulos nas três divisões do Estadual: 2021 (1ª Divisão), 2017 (Divisão de Acesso) e 2011 (3ª Divisão).

O clube-empresa tem 36 jogadores à disposição do técnico Edson Silva, que se destacou no futebol goiano em 2022. Primeiro, chegou à semifinal do Estadual pelo Iporá. Depois, foi campeão da 3ª Divisão pelo Santa Helena. Edson fez mistério quanto à formação que inicia a competição local. A média de idade dos atletas é de 22 anos. Entre os contratados, um dos mais experientes é o goleiro Pereira, de 30 anos e titular do Inhumas na conquista do título da Divisão de Acesso.

FICHA TÉCNICA

Grêmio Anápolis: Pereira; Williams Bahia, Carlos Henrique, Klaidher, Marcos Antônio; Renato, Wendell (Filipe Trindade), João Araújo; Regino, João Celeri, Lucas Gaspar. Técnico: Edson Silva

Atlético-GO: Pedro Paulo; Rodrigo Soares, Emerson Santos (Michel), Lucas Gazal, Jefferson; Gabriel Baralhas, Rhaldney, Shaylon; Airton, Igor Torres, Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza

Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis-GO)

Horário: 19h30

Árbitro: Gabriel Queiroz

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Adriano Mendes

Transmissão: DAZN

Ingressos:: 40 reais (cadeira); 20 reais (arquibancada)