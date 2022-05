Esporte Grêmio Anápolis x Brasiliense: desafio contra o líder Raposa tenta voltar a vencer, após quatro partidas sem vitória, diante do Jacaré, no Jonas Duarte

O Grêmio Anápolis desafia o líder do Grupo 5 da Série D, o Brasiliense, nesta quarta-feira (25), no Estádio Jonas Duarte, a partir das 20 horas. O duelo encerra a 6ª rodada da competição nacional. Para a Raposa, o confronto é visto como uma oportunidade para voltar a vencer após quatro jogos sem vitória. No período, o Grêmio Anápolis se afastou da zona de classificaçã...