O Grêmio anunciou, nesta terça-feira (28), o quarto reforço para 2022. Janderson, meia-atacante, assinou contrato de empréstimo até o final da próxima temporada. O jogador atuou no Campeonato Brasileiro pelo Atlético-GO, mas pertence ao Corinthians.

Aos 22 anos, Janderson é o primeiro reforço ofensivo do Grêmio para a disputa da Série B. Antes, o clube anunciou os laterais Orejuela e Nicolas, por empréstimo com São Paulo e Athletico-PR, respectivamente. Além do zagueiro Bruno Alves, também cedido pelo São Paulo.

O Grêmio obteve o empréstimo ao fazer acordo com o Corinthians, usando resquício de dívida da negociação que levou Luan a São Paulo, em 2019. O clube gaúcho não detalhou os termos do negócio.

Janderson é um velho conhecido de Vagner Mancini, treinador do Grêmio na reta final de 2021 e garantido no cargo para o início da próxima temporada. O técnico e o meia-atacante trabalharam juntos no Atlético-GO.

Além do Grêmio, o América-MG também demonstrou interesse pelo meia-atacante.

O Grêmio vasculha o mercado da bola atrás de um centroavante, depois da saída de Diego Souza ao final do contrato. O clube gaúcho também negocia a chegada de Martín Benítez, meia ex-Vasco e São Paulo. O argentino tem contrato com o Independiente, de Avellaneda, e pode assinar por empréstimo.