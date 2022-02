Esporte Grêmio demite Vagner Mancini após empate com Juventude Em 2022, foram quatro partidas, com três vitórias e um empate. O time é líder do Campeonato Gaúcho, mas na avaliação da diretoria o ambiente de pressão externa tornou insustentável a permanência do treinador

Vagner Mancini não é mais treinador do Grêmio. Nesta segunda-feira (14), o clube gaúcho demitiu o técnico após quatro partidas na temporada.A saída ocorre após empate com o Juventude em 1 a 1, no domingo (13), e por conta da reação ao desempenho do time no início do ano. Mancini deixa o Grêmio após 18 jogos. Em 2022, foram quatro partidas, com três vitórias e um e...