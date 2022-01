Esporte Grêmio encaminha rescisão de Douglas Costa, que deixa pré-temporada do time A tendência é que o camisa 10 assine com o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos

A segunda passagem de Douglas Costa pelo Grêmio acabou. Clube e jogador ainda acertam detalhes burocráticos de uma rescisão de contrato, mas o meia-atacante já deixou a concentração e a pré-temporada do time e se prepara para assinar o fim do vínculo. Oito meses após voltar da Europa, ele sai de Porto Alegre por conta do contrato com um dos maiores salários do ele...