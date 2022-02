Esporte Grêmio fecha contratação de Roger Machado, que volta após cinco anos Treinador de 46 anos estava livre no mercado da bola desde agosto do ano passado, quando saiu do Fluminense

O Grêmio agiu rápido e horas depois de demitir Vagner Mancini já tem novo treinador. Um novo velho treinador. Roger Machado fechou acordo com a diretoria e assume o comando do time para o restante do Gauchão e, principalmente, a Série B do Campeonato Brasileiro. O ex-lateral esquerdo volta ao clube depois de seis anos. Aos 46 anos, Roger Machado estava livre no mer...