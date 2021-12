Esporte Grêmio planeja contratar quase um time inteiro e com 'estilo de Série B' O técnico Vagner Mancini e os dirigentes já falaram sobre nomes, mas principalmente a respeito de características. O Grêmio entende que precisa de mais jogadores de força

A reformulação do Grêmio, depois do rebaixamento, começa a surgir. Depois de definir a diretoria e confirmar a permanência de Vagner Mancini, o clube gaúcho avança atrás de reforços para a próxima temporada. A meta inicial é contratar quase um time inteiro de novos jogadores, com perfil diferente. Serão pelo menos sete contratações com salários menores e um "estil...