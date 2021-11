Esporte Grêmio pode não jogar mais em casa no Brasileiro por invasão de torcedores Se considerada grave pelo STJD, a atitude dos torcedores pode fazer o time gaúcho não atuar mais na Arena até o encerramento do Brasileiro

O Grêmio pode não jogar mais em casa neste Brasileiro. Em razão da invasão de torcedores ao fim do jogo contra o Palmeiras, o time pode ser punido com perda de mando de campo em até 10 jogos. E só tem mais cinco compromissos na Arena. Tudo começou no apito final da partida com 3 a 1 para o Verdão no placar. Os jogadores deixavam o campo, Pedro Geromel havia dado e...