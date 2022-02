Esporte Grêmio tem retorno aos treinos de volante atingido em ataque a ônibus O paraguaio foi hospitalizado após o ocorrido com traumatismo craniano e lesões pelo corpo. Após período de observação, ele teve alta no domingo (27)

O volante Mathias Villasanti, do Grêmio, atingido no ataque ao ônibus da delegação tricolor no último sábado (26), o que ocasionou o adiamento do clássico Gre-Nal na ocasião, voltou a treinar nesta segunda-feira (28). O paraguaio foi hospitalizado após o ocorrido com traumatismo craniano e lesões pelo corpo. Após período de observação, ele teve alta no dia seguin...