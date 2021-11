Esporte Grêmio vence a Chapecoense e renova esperança de ficar na Série A Agora com 35 pontos, time gaúcho fica quatro atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento

O Grêmio venceu a Chapecoense por 3 a 1, neste sábado (20), na Arena Condá (SC), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, conquistado com gols de Lucas Silva, Thiago Santos e Laércio, contra, mantém viva a esperança de evitar o rebaixamento. Cortez, contra, fez o gol da Chape. Agora com 35 pontos, time gaúcho fica quatro atrás do primeiro fora da zon...