Esporte Grêmio vence reservas do Bragantino e mantém esperança de fugir do descenso Tricolor gaúcho, agora, tem 32 pontos e ganha uma posição. Deixa de ser vice-lanterna, ao ultrapassar o Sport, e ocupa a 18ª posição

O Grêmio venceu o RB Bragantino, nesta terça-feira (16) por 3 a 0, em jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e com isso se mantém vivo na luta contra o rebaixamento. A matemática segue difícil, com necessidade de pelo menos mais quatro vitórias em seis partidas, mas a equipe de Vagner Mancini tirou proveito da escalação reserva do adversário (com a cabeça na final d...