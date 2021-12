Esporte Grêmio vive trajetória inédita de glória e derrocada após Série B Tricolor enfileirou taças sob o comando de Renato Gaúcho, entre 2016 e 2020, mas não foi capaz de reagir à má campanha no Brasileiro de 2021 e caiu novamente à Segundona

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela terceira vez em sua história, o Grêmio viveu com sua queda em 2021 o ponto mais baixo de uma trajetória inédita entre os grandes clubes do país. Inédita porque não há, na história recente das principais camisas do futebol nacional, nenhuma instituição que tenha sido rebaixada, voltou à elite para alcançar um per...