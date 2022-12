O gramado do estádio Serra Dourada passa, há pouco mais de uma semana, pelo tradicional processo de revitalização visando o início de uma nova temporada. A previsão da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) é que o principal palco do futebol goiano fique liberado para receber partidas a partir de janeiro de 2023, quando se inicia o Estadual.

Como ocorre anualmente, o gramado do Serra Dourada passa por revitalização que tem a poda, vertical e horizontal, processo de aeração, que auxilia na descompactação do solo e garante um campo mais macio.

Além disso, o gramado receberá uma camada de areia com objetivo de auxiliar na drenagem e corrigir irregularidades. E, além de adubação, a última fase do processo prevê aplicação de pesticidas e herbicidas para proteger o gramado do Serra Dourada.

O planejamento da Seel, é que em 2023 o Serra Dourada continue a receber jogos e tenha aumento no número de partidas.

“A gente compreende a vontade dos clubes de jogar nos estádios próprios, mas o que queremos mostrar é que o estádio Serra Dourada está apto para receber jogos. Podemos fazer 25 jogos por ano no Serra Dourada, está apto para atender os clubes goianos. Conversamos com os clubes, com a Federação (Goiana de Futebol) para que entendam que o estádio está preparado para receber jogos”, comentou o secretário de esportes, Henderson Rodrigues.

Neste ano, o Serra Dourada voltou a ser utilizado para disputa de partidas oficiais. Isso ocorreu em maio, com o duelo entre Vila Nova e Fluminense, pela 3ª fase da Copa do Brasil, após um acordo ser assinado pela Seel e o Ministério Público de Goiás, por meio do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT).

A secretaria tem até 2025 para concluir obras e reformas no estádio Serra Dourada, conforme termos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado com o MP-GO. Um dos principais pontos, que está em fase final de conclusão pela Seel, é a reforma dos 32 banheiros da praça esportiva.

Em 2022, o estádio Serra Dourada recebeu nove jogos oficiais. Foram seis partidas do Vila Nova, uma pela Copa do Brasil, a decisão da Copa Verde e quatro jogos da Série B, e três do Atlético-GO, todos pela Copa Sul-Americana.

Além disso, o Serra Dourada recebeu a fase final do campeonato amador, a Copa Master, e shows, em eventos internos e no estacionamento.