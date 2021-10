Esporte Grupo de sócios do Minas protesta em apoio a Mauricio Souza e fala em ditadura Participantes do ato acusaram o Minas de fazer um "julgamento ditatorial" do atleta. O jogador criticou a orientação sexual do novo Super-Homem e desencadeou uma crise com a torcida e com os patrocinadores do clube

Um grupo de manifestantes se reuniu para apoiar o central Maurício Souza neste sábado (30) em protesto em frente à sede do Minas Tênis Clube, próximo à Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Composto majoritariamente por sócios do clube, o grupo defendeu o jogador, demitido por divulgar mensagens homofóbicas na internet. Participantes do ato acusaram o Minas de faz...