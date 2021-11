Esporte Guarani x Goiás: primeiro match point Goiás pode subir em Campinas e selar volta à elite nacional nove meses depois da queda

Não é jogo de tênis nem vôlei, mas o Goiás entra em campo, nesta segunda-feira (22), com a oportunidade de utilizar o primeiro “match point” que terá para conquistar o principal objetivo da Série B: o acesso à elite do futebol nacional. Com status de jogo do ano, a partida é contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), a partir das 20 horas. ...